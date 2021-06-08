Багато молодих людей хотіли б відкладати собі на пенсію, але вони не мають довіри та не розуміють куди інвестувати. Про це розповів експерт з соціальної політики Андрій Павловський журналістці Любові Завальнюк у програмі «Суть подій» на YouTube.

Павловський заявив, що в Україні є перший і третій рівень пенсійного страхування, а між ними другого рівня накопичувальної системи нема, в силу різних причин, одна з них це те, що ця накопичувальна система може перетворитись в одну велику фінансову піраміду по типу тих трастів, що ми переживали в 90-х роках.

«Грати з державою в азартні пенсійні ігри – це якось нерозсудливо, тим більше, що до неї і довіри нема. Але якщо б держава робила правильні кроки, ми би бачили, що в пріоритеті розвиток економіки, підтримка власної промисловості і створення нових сучасних технологічних робочих місць. Бо нема країни, яка б тільки за рахунок сільського господарства мала успіх», - підкреслив він.

Павловський вважає, що треба мати сучасну промисловість та сучасні нові технології, а в таких галузях треба відповідно й більш кваліфікована робоча сила, яка буде мати достойну платню.

«Звісно, що Україну не хочуть пускати на ринки високих технологій, бо там висока конкуренція та взагалі Україна нікому не потрібна крім нас - громадян. Тому українці мають вимагати від влади, щоб вона робила пріоритет на високотехнологічні наукові галузі, а не просто вивозила природні ресурси та забезпечувала дешевою робочою силою закордон», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Завальнюк, що наступне підвищення виплат заплановано на 1 жовтня.

Також раніше Загородній розповідав, як відкривали ринок землі в Азії.