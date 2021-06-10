Менеджер артистів та організатор вечірок Анна Салата в ефірі "Романенко Бесіди" з Юрієм Романенком заявила, що неможливо увести чоловіка зі здорових відносин.

"Ось це ось: коханка, розлучниця, увела - ви теля спробуйте увести в селі, і то навряд чи вийде. Дорослу дієздатну людину неможливо увести зі здорових відносин. Ніяк: ні шантажем, ні погрозами, ні маніпуляціями, ні тонкою талією, ні довгими ногами, ні великими грудьми, ні геніальним мінетом, ні найсмачнішим борщем в світі. Якщо у людини все добре - її ніхто ніколи ніяк не уведе", - сказала Анна Салата.

Вона зазначила, що це стосується як чоловіків, так і жінок. Тому, якщо у чоловіка зміщений фокус з його дружини на іншу жінку - значить у них в стосунках все погано.

"Відповідно, якщо жінка зв'язується з чоловіком, у якого вже є жінка, у неї теж не все з головою в порядку. Як я вже сказала, ідеальних, психічно здорових людей може бути один на кілька тисяч. Ми ж життя живемо, а не прокачуємо себе до стану дзен-буддизму", - додала Салата.

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