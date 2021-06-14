Футуролог Олексій Толкачов в ефірі програми “А як насправді” з Мирославою Бобровською заявив, що людство прагне до сингулярності, а спадкоємність зникає.

"Мені зараз 39. Я відчуваю прірву з тими, кому зараз 18. Була дівчинка, я з нею спілкувався. Вона каже: "Розумієш, мені з вами дуже складно, тому що ви обмінюєтеся анекдотами, у нас це не прикольно. Ми надсилаємо один одному меми". Я розумію, вони вже не знають анекдотів. Анекдоти їм не потрібні. Справа в тому, що раніше, як мінімум, внуки виховувалися бабусями. Була спадкоємність, був уповільнений прогрес. Трансформація була досить повільна в суспільстві. Зараз ми прагнемо до сингулярності", - сказав Олексій Толкачов.

Він зазначив, що, за прогнозами вчених, сингулярність має настати в 2050 році. Для цього кількість змін буде прагнути до нескінченності на одиницю часу, яка прагне до нуля.

"Тобто, ми не встигнемо навчитися користуватися CD-плеєром, як він уже відмер. Що це таке? Компакт-диск? Викинули, він вже застарів. Я не знаю, як в цьому жити. І психіка буде дуже сильно втомлюватися. Не всі люди захочуть вступати в це майбутнє, тому що значно простіше і безпечніше жити в тому світі, який нам відомий", - додав Толкачов.

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