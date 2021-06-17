Велосипед має отримати статус повноцінного виду громадського транспорту. Про це розповів транспортний експерт Богдан Лепявко у програмі блогера Катерини Павлової « in kyiv » на Youtube.

«В Україні в багатьох містах велосипед сприймається як щось спортивне, в Києві, на щастя, вдалося це змінити. Але в багатьох містах людей, які їздять на велосипеді, в Департаменті молоді та спорту відносять не до транспорту. При чому це дуже дивно, бо якщо виїхати в менші міста та села, там дуже багато людей їздять на велосипедах скрізь, тому що у них немає альтернативи», - розповів він.

Лепявко сказав, що є багато маленьких міст, де люди їздять на велосипедах, бо там може не бути громадського транспорту, бо він погано розвинений. А як тільки доходить до великих міст, рахує він, одразу вважається, що велосипед - це спорт і для нього потрібен спеціальний одяг та амуніція, насправді проїхати відстань у 5-7 кілометрів – це теж саме, що пройтись пішки.

«Якщо говорити про відстані, то Київ – велике місто і важко з Лісової до Академмістечка проїхати велосипедом. Не всі люди з Лісової до Академмістечка їздять навіть на автомобілі. У 2015 році було проведено велике транспортне дослідження, яке показало, що середня відстань поїздок на автомобілі по Києву складає менше 8 кілометрів. Ця відстань легко замінюється велосипедом», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Попенка, що всі кошти від реклами йдуть в місцевий бюджет.