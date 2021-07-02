Співзасновник платформи для аналітики бізнесу YouControl Сергій Мільман у програмі “Суб’єктивно з Янікою Мерило” розповів, як побороти корупцію в Україні.

"Є такий термін, що корупція як масло змащує шестерні. Дозволяє цій бюрократичній машині адекватно працювати. Такий ось стереотип є на пострадянському просторі. Мені здається, ця теза — вона свідомо придумана для того, щоб якось толерувати корупцію в принципі. Що це здорово", - сказав Сергій Мільман.

Він зазначив, що корупція настільки поширена на пострадянському просторі, оскільки там діє східний підхід.

"Умовно, бакшиш. Якщо ти хочеш почати якісь відносини, то тобі потрібно щось презентувати. Якщо ти хочеш вирішити якесь питання — тобі потрібно щось подарувати. Це інша культура, альтернативна. І питання в тому, якщо Україна (я бачу, що такий тренд явно спостерігається), прагне до якихось інших цінностей, певних інших культурних підходів, то для нас якраз розширення співпраці саме з країнами, які проповідують іншу культуру, як Британія або США, і інакше толерують корупцію — для нас воно дуже вигідне і цікаве саме з точки зору еволюційного розвитку України", - додав Мільман.

За його словами, якщо в України буде багато партнерів не в Росії, а в США, Німеччині або Франції, то тоді вона буде прагнути до Європейського союзу, а не до Митного.

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