В ефірі програми «Юристи відповідають» на каналі «А як насправді?» імміграційна юристка компанії ReLocate Юлія Голіневич розповіла про нюанси отримання робочої візи США.

За словами Голіневич, можливість іммігрувати в США кваліфікованому працівнику - це робоча віза Н-1B. Вона пояснила, що вона для кваліфікованого персоналу. У людини, що подається на цю візу, повинен бути роботодавець, який приймає його на роботу. Юристка додала, що цей варіант імміграції дуже популярний серед IT-фахівців.

«Але і тут є підступ. Так, ви знайшли роботодавця, ви класний фахівець, ви маєте ступінь не нижче бакалавра, знаєте англійську, маєте досвід роботи. Але ця віза - лотерейна», - каже Голіневич.

Вона пояснила, що роботодавець, подаючи документи на кожного претендента, відправляє їх в імміграційну службу, і раз на рік відбувається лотерея-відбір, в якій імміграційна служба сама відбирає, кому вона дасть цю можливість отримати грін-карту.

«По-перше, це трошки неприємно, тому що ти начебто вже маєш роботодавця, а тебе раптом не відібрали. Але в цьому році був прецедент, коли був дорозіграш, тому що не набрали всіх з першого разу або люди не подали документи з різних причин, таке буває. У нас є клієнт, якому не пощастило в перший раз, але пощастило в другий, плюс його дружина ще виграла грін-карту», - розповіла Голіневич.

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