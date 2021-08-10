Учасницею незаконного дріфту на Софійській площі в центрі Києва виявилася виконавиця Alyona Alyona.

Про це свідчить її Instagram.

Дрифт з двома спортивними машинами пройшов 10 серпня. На історичній плитці збереглися сліди гуми на позбавлення від яких потрібно кілька днів. Про це повідомляє PavlovskyNEWS з посиланням на представників клінінгової компанії. Фахівці не сказали, які витрати будуть потрібні для вирішення проблеми, але відзначили, що без залучення спеціального устаткування тут не обійтися.

Пізніше стало відомо, що в дріфте брали участь машини Red Bull, а пройшов він біля пам'ятника Хмельницькому. Все, що відбулося виявилося зйомками реклами за участю Alyona Alyona. Оскільки дозволу від київських чиновників і поліцейських автори проекту не отримали, в поліції відкрили справу про хуліганство. Максимальне покарання за відповідною кримінальною статтею - чотири роки позбавлення волі. Поліцейські шукають всіх, хто брав участь у підготовці рекламного ролика і з'ясовують обставини того, що сталося.

Раніше ми повідомляли про два автомобілі, які ганяли навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому в Києві. Інформацію про подію підтвердили в поліції.

Довідка:

Alyona Alyona - українська виконавиця, яка працює в жанрах реп і хіп-хоп. Вона з'явилася на світ в Кіровоградській області в 1991 році. Тексти для реп-композицій Alyona Alyona почала писати з дитинства. Широка аудиторія дізналася про неї завдяки YouTube-каналу, який дівчина почала вести в 27 років. «Рибки» - це дебютний кліп співачки, оприлюднений в 2018 році.

Раніше повідомлялося, що Alyona Alyona оголосила, що поїде з країни і розкрила причину

Також, Alyona Alyona зважилася на одкровення, розкривши особистість таємного коханого