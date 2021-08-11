Це було непросто

Українець проїхав майже 600 км на велосипеді, граючи на дудці гімн нашої країни

Про це розповіла журналістка Ксюша Машкова в Facebook.

"Цей музичний інструмент він зробив сам з пластикових трубок. Згодом він прикріпив дудку до керма транспортного засобу", - написала журналістка.

Владислав Козаченко почав шлях 5 серпня в Первомайську Миколаївської області, а закінчив через три дні вже в Тернополі.

"Придумав те, що вмію найкраще. А найкраще я вмію їздити на велосипеді і грати на дудці. З'явилася така ідея", - сказав Владислав, який присвятив незвичайний заїзд Дню Незалежності України.



До слова, Анна Васюк з Харкова показала небувалу силу і підняла над головою гантель вагою 64 кілограми. Таким чином вона встановила рекорд України.

Так, на Прикарпатті в селищі Ланчин відбулася матчева зустріч між збірними командами України та Румунії.

Харків'янка Ганна Васюк стала окрасою цих змагань. Мало того, вона встановила абсолютний рекорд України, піднявши над головою гантель вагою 64 кілограми.

Спортсменка повідомила, що йшла до абсолютного рекорду 10 років і не планує зупинятися на досягнутому. Тепер вона хоче встановити світовий рекорд: 74 кг.

Нагадаємо, 97-річний українець став найкращим тенісистом і побив рекорд.

Як повідомляла Politeka, 37-річна жінка народила відразу 10 дітей і побила рекорд.

Також Politeka писала, що украінець вживив собі під шкіру вже 8-й чіп і побив рекорд.