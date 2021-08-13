На українських ринках людям продають "золоті" ягоди
Про це повідомив "Agroportal.ua".
Ціна на малину в цьому році висока, фахівець пояснив таку ситуацію звичайним ринковим процесом, який повторюється кожні 3-5 років.
"Цього року, як і в минулому, ціна на малину висока. Це звичайний ринковий процес, який повторюється кожні 3-5 років: спочатку ягода дуже дорога, а потім — дешева", — розповів Сергій Стеценко - бізнес-партнер "Диканські ягоди".
Експерт повідомив, що коли ціна низька, у виробників зменшується попит на вирощування малини, ось коли ягоди стає на ринку мало, ціна знову йде вгору.
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За словами Сергія, цього року очікують за 1 кг малини понад 4 євро.
У червні продавалася місцева Теплична лохина та імпортні ягоди, вартість яких 400-550 грн/кг.
Фасованою продавалася переважно лохина з Нідерландів, вартість сягала 600-700 грн / кг.
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