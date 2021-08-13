В Україні поступово почне підвищуватися температура повітря
Як передає Politeka.net, прогнозом поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook
Фахівець пише, що погоду в найближчі дні у нас буде визначати антициклон Елфі, який не блокує прихід вологої повітряної маси від двох циклонів.
"15-го серпня температура повітря почне підвищуватися. Очікується + 26 + 31 градус. Карта 1. Суха повітряна маса буде домінувати у всіх областях", - поділилася Діденко прогнозом на неділю.
Синоптик вкотре попередила, що вже з понеділка в Україні посилиться спека, а температура повітря сягатиме 35 градусів вище нуля.
Варто зазначити, що згідно з даними Укргідрометцентру, 13-14 серпня в Харківській, Луганській, Київській, Сумській та Полтавській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, спека нарешті відступить, температура різко впаде.
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