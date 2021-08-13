Фахівець пише, що погоду в найближчі дні у нас буде визначати антициклон Елфі, який не блокує прихід вологої повітряної маси від двох циклонів.

Протягом суботи, 14 серпня, по всій Україні очікується + 24 + 29, а опади можуть зіпсувати настрій (або підняти) тільки на крайньому сході та Приазов'ї, пише Діденко.