Специалист пишет, что погоду в ближайшие дни у нас будет определять антициклон Элфи, который не блокирует приход влажной воздушной массы от двух циклонов.

В течении субботы, 14 августа, по всей Украине ожидается + 24 + 29, а осадки могут подпортить настроение (или поднять) только на крайнем востоке и Приазовье, пишет Диденко.