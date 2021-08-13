В Украине постепенно начнет повышаться температура воздуха
Как передает Politeka.net, прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook
Специалист пишет, что погоду в ближайшие дни у нас будет определять антициклон Элфи, который не блокирует приход влажной воздушной массы от двух циклонов.
"15-го августа температура воздуха начнет повышаться. Ожидается + 26 + 31 градус. Карта 1. Сухая воздушная масса будет доминировать во всех областях", - поделилась Диденко прогнозом на воскресенье.
Синоптик в очередной раз предупредила, что уже с понедельника в Украине усилится жара, а температура воздуха будет достигать 35 градусов выше ноля.
Стоит отметить, что согласно данным Укргидрометцентра, 13-14 августа в Харьковской, Луганской, Киевской, Сумской и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, жара наконец-то отступит, температура резко упадет.
Как сообщала Politeka, в Украине бьют тревогу из-за погодной аномалии.
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Также Politeka писала, что грозовые дожди атакуют Украину с двух сторон, жара пощадит часть регионов.