У Херсонській області сталася НП з 12-річним хлопчиком

12-річному Тимофію Дегальцеву із Запоріжжя раптово стало погано. Це сталося в Херсонській області в дитячому таборі. Звідти його відразу ж забрали в лікарню.

Про це повідомила у Facebook заступник голови Запорізької ОДА Злата Некрасова.

Уточнюється, що хлопчикові раптово стало погано під час фізичного навантаження. Його медики забрали до лікарні міста Генічеськ у несвідомому стані з судомами. Хлопчик перебував у Генічеській лікарні в глибокій комі на апараті штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

Зокрема, у хлопчика була зупинка серця, але на щастя лікарям вдалося врятувати його. За словами Некрасової, хлопчика доставили в обласну лікарню Запоріжжя.

23 серпня, дитині зробили КТ, яке показало двосторонній набряк мозку з вклиненням стовбура головного мозку. Тому лікарі проводять все необхідне лікування.

"Ми віримо, ми сподіваємося, ми робимо все що від нас залежить. Зараз з мамою, бабусею, хрещеною мамою, всі сидимо під дверима реанімації і молимо Бога про його порятунок", - написала заступник голови Запорізької ОДА Злата Некрасова.

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