Осінь зовсім не буде радувати

На початку вересня ще будуть теплі дні, проте погода з часом зіпсується

Осінь цього року буде переважно холодною і дощовою. 2021 - це рік під керуванням Сатурна, який і задає погоду - тому в Україні вистачить і дощів зі снігом, і морозів.

Такий прогноз дав в ТСН народний синоптик Леонід Горбань.

За словами синоптика, у вересні ще будуть теплі дні і навіть спека, проте в кінці місяця в Україну прийде холодна погода, яка збережеться і в жовтні. За його прогнозом, в середині жовтня очікуються і перші заморозки, а в листопаді вже випаде сніг і вдарить мороз.

Леонід Горбань дає такий прогноз:

у вересні: 1-2 числа буде сухо і жарко, 3-5 — дощі, 7-10 — ясно, тепло, 11-12 — дощі, 13-17 — ясно, тепло, але вітряно, 18 — дощ, 19-23 — сухо, 24-25 — дощі, 26 вересня і до кінця місяця буде похмуро і холодно.

в жовтні: 1-4 — холодно, похмуро, 5-6 і 8-10 — дощі, 11-19 - похмуро, холодно, 14 — заморозок, 20, 22-23 і 26 жовтня — дощі, 27 і до кінця місяця буде сухо, але холодно.

у листопаді: 1-4 — похмуро, дощі, 4-15 — холодно, нічні заморозки, 8-10 — дощі і мокрий сніг, 14 — сніг, 16 і до кінця місяця — мороз, 20, 24, 25 — сніг.

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