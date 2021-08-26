У вік розвитку цифрових технологій шахраї придумують все нові й нові схеми, які спочатку не викликають у потенційних жертв ніяких побоювань

Так, мешканка Тернополя нещодавно залишилася без 180 тис. гривень. Аферисти пообіцяли їй повернути гроші за нібито неефективні ліки. В поліції Тернопільській області попередили українців про схему, розкривши деталі, пише Politeka.net.

За словами потерпілої, вона купувала через Інтернет медичні препарати. Через деякий час їй подзвонив незнайомець, нібито від імені Департаменту соціального захисту. Чоловік розповів, що фірму, у якої вона купувала препарати, підозрюють у шахрайстві, і є шанс повернути витрачені на їх товар кошти. Але з одним нюансом: щоб повернути гроші, потрібно заплатити різні судові витрати й т. п.

Пенсіонерка довірилася незнайомцю і перерахувала на зазначені ним банківські рахунки 180 тис. гривень. Зробивши марні спроби зв'язатися зі "співробітником" Департаменту соцзахисту (телефон був уже відключений), жінка зрозуміла, що її "кинули" і звернулася до поліції.

За фактом події зараз ведеться розслідування.

Правоохоронці, тим часом, ще раз нагадують громадянам, якщо є необхідність що-небудь купувати через Інтернет, то користуватися тільки перевіреними "майданчиками". Одна біда - не отримати бажане, а інша, коли люди залишають дані своїх карток і можуть ще більше постраждати.



"Не довіряйте незнайомцям, які телефонують і пропонують допомогу, або послуги, за які потрібно платити: виграш авто, повернення грошей за неякісний товар, бонусні кошти на мобільний зв'язок, продовження дії мобільного номера або банківської карти і т. д. Зловмисники щодня вигадують нові способи афер з метою незаконно збагатитися за чужий рахунок, тому будьте обачні і не поспішайте переводити кудись власні гроші або повідомляти особисті дані!",- йдеться в повідомленні.

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