В век развития цифровых технологий мошенники придумывают все новые и новые схемы, которые изначально не вызывают у потенциальных жертв никаких опасений

Так, жительница Тернополя недавно осталась без 180 тыс. гривен. Аферисты пообещали ей вернуть деньги за якобы неэффективные лекарства. В полиции Тернопольской области предупредили украинцев о схеме, раскрыв детали, пишет Politeka.net.

По словам потерпевшей, она покупала через Интернет медицинские препараты. Через некоторое время ей позвонил незнакомец, якобы от имени Департамента социальной защиты. Мужчина рассказал, что фирму, у которой она покупала препараты подозревают в мошенничестве, и есть шанс вернуть потраченные на их товар средства. Но с одним нюансом: чтобы вернуть деньги, нужно заплатить различные судебные расходы и т.п.

Пенсионерка доверилась незнакомцу и перечислила на указанные им банковские счета 180 тыс. гривен. Сделав тщетные попытки связаться с "сотрудником" Департамента соцзащиты (телефон был уже отключен), женщина поняла, что ее "кинули" и обратилась в полицию.

По факту события сейчас ведется расследование.

Правоохранители, тем временем, еще раз напоминают гражданам, если есть необходимость что-либо покупать через Интернет, то пользоваться только проверенными "площадками". Одна беда - не получить желаемое, а другая, когда люди оставляют данные своих карточек и могут еще больше пострадать.



"Не доверяйте незнакомцам, которые звонят и предлагают помощь, или услуги за которые нужно платить: выигрыш авто, возврат денег за некачественный товар, бонусные средства на мобильную связь, продолжение действия мобильного номера или банковской карты и т.д. Злоумышленники ежедневно придумывают новые способы афер с целью незаконно обогатиться за чужой счет, поэтому будьте осмотрительны и не спешите переводить куда-то собственные деньги или сообщать личные данные!", - говорится в сообщении.

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