Співробітники поліції розшукують 16-річну дівчину із Зборівщини
Дівчина не повернулася зі святкування у Тернополі
Працівники Тернопільського районного управління поліції шукають кухарську Аліну Андріївну, 2005 року народження, мешканку села Вертілка на Зборівщині.
Дівчина 24 серпня поїхала до Тернополя і не повернулася, на зв'язок з рідними не виходить.
Була одягнена в білу сорочку сірі джинси і білі кросівки.
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Якщо вам відома інформація про місцезнаходження дівчини - телефонуйте за номером 067-351-38-37, або на лінію 102.
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