Співробітники поліції розшукують 16-річну дівчину із Зборівщини

Дівчина не повернулася зі святкування у Тернополі

Працівники Тернопільського районного управління поліції шукають кухарську Аліну Андріївну, 2005 року народження, мешканку села Вертілка на Зборівщині.

Дівчина 24 серпня поїхала до Тернополя і не повернулася, на зв'язок з рідними не виходить.

Була одягнена в білу сорочку сірі джинси і білі кросівки.

Якщо вам відома інформація про місцезнаходження дівчини - телефонуйте за номером 067-351-38-37, або на лінію 102.

Нагадаємо, що в Україні зникли підлітки.

До правоохоронців звернулася мешканка Ізюма, яка розповіла, що її 15-річний син зник і не відповідав на телефонні дзвінки.

Поліцейські знайшли підлітка в Ізюмі - весь цей час він був у свого друга.

А в Красноградський відділ поліції звернувся чоловік, який заявив про зникнення 14-річної вихованки. Дівчинка вдень поїхала кататися на велосипеді і не повернулася.

Школярку знайшли в Первомайському-дівчинка вирушила до своєї бабусі.

Дітей повернули додому та провели профілактичну бесіду.

Раніше ми писали раніше, що юний Коля безслідно зник, поліція кинулася на пошуки: є особлива прикмета

Як повідомляла Politeka, у Харкові шукають 35-річного чоловіка: як він виглядає.

Крім того Politeka писала, що мініатюрна дівчина безслідно зникла, фото: волонтери і поліція просять про допомогу.