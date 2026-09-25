Грошова допомога в Хмельницькій області для родин першокласників виплачується до 1 листопада: за програмою «Пакунок школяра» цьогоріч на кожну дитину, яка вперше сяде за парту, передбачено по 5 000 гривень.

Промивання водопровідних мереж у Хмельницькому завершилося, і тепер у центрі уваги мешканців області — підготовка дітей до школи. Родинам майбутніх першокласників нагадують про «Пакунок школяра» — державну виплату 5 000 гривень на кожну дитину, яка у 2026 році вперше сяде за парту.

Підготовка дитини до першого класу — витратний етап, тож держава й цьогоріч продовжує програму підтримки. Як повідомляє Полонська міська рада, отримані кошти можна витратити на шкільний одяг і взуття, канцелярське приладдя, книжки та інші товари, необхідні для навчання.

Хто може отримати 5 000 гривень

Грошова допомога за програмою «Пакунок школяра» призначається на кожну дитину, яка у 2026 році розпочинає навчання у першому класі. Виплата одноразова, її розмір — 5 000 гривень на дитину.

До якого числа приймають заяви

Подати заяву на отримання допомоги можна до 1 листопада 2026 року включно. Після завершення прийому заяв скористатися програмою в цьому навчальному році вже не вийде, тож родинам радять не зволікати.

Як оформити допомогу

Щоб отримати «Пакунок школяра», треба подати заяву в установленому порядку. Покрокову інструкцію з оформлення, перелік документів і способи подання місцева влада зібрала в новинах «33 канал» та в сюжеті «Суспільне Хмельницький», на які вона офіційно посилається.

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