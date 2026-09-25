Початок опалювального сезону в Житомирській області вже на етапі фінальної підготовки — комунальники вийшли на 98% готовності, хоча блокування рахунків підприємства зірвало частину запланованих робіт.
Про це журналістам Житомир.info 17 вересня розповів головний інженер КП «Житомиртеплокомуненерго» Руслан Погребняк. За його словами, котельні вже готові, а всі контрольно-вимірювальні прилади перевірені та встановлені на місця.
Що вдалося зробити попри блокування рахунків
Рахунки підприємства арештовані через борги перед НАК «Нафтогаз України». Через це тепловики не могли своєчасно закупити матеріали, і низку ремонтів довелося зрушити. Нині під гарантію міста матеріали закупили й завершують роботи на вулиці Старовільській і на переході через вулицю Трояновську.
На проспекті Незалежності підрядник прокладає теплову мережу діаметром 500 мм — ці роботи мають завершити до 1 жовтня. Водночас реконструкцію чотирьох котелень, яку планували цьогоріч, довелося перенести на 2027 рік.
Готовність будинків і закладів
У школах, дитсадках та медичних закладах уже виконали всі підготовчі роботи. Теплова інспекція оглядала житлові будинки — за попередньою оцінкою готові до сезону близько 90% з них.
На випадок відключень електроенергії на підприємстві є генератори, яких вистачить на 2-4 години аварійної роботи. Для повного забезпечення роботи всіх котельних потрібно близько 60 тонн пального на добу.
Опалювальний період в Україні не має єдиної дати — рішення ухвалюють органи місцевого самоврядування. Згідно з постановою Кабміну №930, опалення вмикають після трьох діб із середньою температурою +8°C або нижче, і сезон завершується за тим самим правилом.
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