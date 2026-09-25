Доплати для пенсіонерів у Миколаївській області нараховуються автоматично — звертатися до Пенсійного фонду не потрібно. Розмір надбавки залежить від віку людини й становить від 300 до 570 гривень щомісяця.

Доплати для пенсіонерів у Миколаївській області залежать від віку — що старшою є людина, то більшу надбавку їй нараховує Пенсійний фонд України. Гроші додаються до пенсії автоматично, звертатися нікуди не потрібно.

Право на щомісячну доплату мають пенсіонери, які досягли 70, 75 або 80 років, повідомляє Пенсійний фонд. При цьому розмір їхньої пенсійної виплати не має перевищувати 10 340,35 гривні.

Скільки доплачують пенсіонерам за віком

Надбавка до пенсії диференційована за віком і становить:

для пенсіонерів віком від 70 до 74 років — 300 гривень;

від 75 до 79 років — 456 гривень;

від 80 років і старше — 570 гривень.

Важливо: щомісячну доплату за віком не сумують. Той, хто вже отримує 300 гривень, досягнувши 75 років, не отримає одразу 456 гривень — йому доплатять лише різницю в 156 гривень до нового рівня. А людина, яка досягла 75 років без попередньої надбавки, отримає одразу повні 456 гривень.

Коли починається виплата

Надбавку нараховують з наступного дня після досягнення відповідного віку. Наприклад, якщо пенсіонер народився 1 числа, то він отримає доплату за той місяць, коли день народження припадає на самий початок місяця. Якщо ж людина народилася, наприклад, 20 числа, то доплату рахують з 21 числа пропорційно дням місяця.

Що робити, якщо надбавку не нарахували

Доплата призначається автоматично, заяв та документів подавати не потрібно. Однак якщо пенсіонер досягнув 70, 75 або 80 років, а надбавка так і не прийшла, варто звернутися до Головного управління ПФУ в Миколаївській області. Це можна зробити особисто, через вебпортал електронних послуг ПФУ або за телефоном контакт-центру 0-800-503-753.

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