Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 26 вересня по 2 жовтня обіцяє переважно суху погоду: максимум удень сягне +19°, і лише в неділю, 27 вересня, синоптики прогнозують можливі опади.

мінливу хмарність фіксували синоптики тиждень тому у Харківській області, а тепер вони дали новий прогноз погоди на тиждень з 26 вересня по 2 жовтня: температура вдень утримається у межах +16…+19°, і лише в неділю, 27 вересня, очікуються можливі опади.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, упродовж тижня температура вдень у Харківській області коливатиметься від +16° до +19°, а вночі — від +8° до +13°.

У суботу, 26 вересня, повітря вдень прогріється до +18°, а вночі опуститься до +8°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не прогнозують.

У неділю, 27 вересня, максимум удень знизиться до +16° — найнижчого показника за тиждень, вночі термометри покажуть +12°. Хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

У понеділок, 28 вересня, стовпчики термометрів вдень підіймуться до +17°, вночі — до +13°. Хмарність з проясненнями, без опадів.

У вівторок, 29 вересня, повітря прогріється до +19° — це максимум тижня, вночі — до +13°. Хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

У середу, 30 вересня, вдень утримається +19°, а вночі температура опуститься до +10°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У четвер, 1 жовтня, вдень також очікується +19°, вночі — +10°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У п'ятницю, 2 жовтня, температура вдень залишиться на позначці +19°, вночі — +11°. Небо буде малохмарним, без опадів.

Найтеплішим днем тижня стане вівторок, 29 вересня, коли повітря вдень прогріється до +19°, а найпрохолоднішим — неділя, 27 вересня, з максимумом +16°. Перепад температур за тиждень становитиме 3°, опади прогнозують лише в неділю, 27 вересня.

У неділю, 27 вересня, синоптики прогнозують можливі опади, тож харків'янам варто взяти з собою парасольку та бути обережними за кермом. В інші дні тижня, коли вдень тепло до +19°, а вночі прохолодно (від +8° до +13°), варто одягатися багатошарово, щоб комфортно почуватися і вранці, і вдень.

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