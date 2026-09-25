«Кіровоградобленерго» оприлюднило графіки відключення світла в Кропивницькому 26 та 27 вересня — планові роботи триватимуть з 08:00 до 17:00.

Графіки відключення світла в Кіровоградській області на ці вихідні знову оновилися — енергетики попередили мешканців Кропивницького про планові знеструмлення, які триватимуть по 9 годин на добу.

Цього разу без електроенергії тимчасово залишаться мешканці кількох десятків вулиць та провулків обласного центру. Роботи заплановані на два дні поспіль — суботу та неділю.

Про графіки відключення світла в Кропивницькому 26 та 27 вересня повідомляє «Кіровоградобленерго». Причина — планове технічне обслуговування обладнання.

Коли вимикатимуть світло

Знеструмлення відбуватимуться в обидва дні за однаковим графіком — з 08:00 до 17:00. Тобто сумарно по дев'ять годин без електропостачання 26 вересня і такої ж тривалості — 27 вересня 2026 року.

Які вулиці стосуються відключень

Серед адрес, які потрапили до переліку, — провулок Гурбенський, провулки Санаторний 1-й, 2-й та 3-й, провулок Луньовський, а також вулиця Садова (будинки 90К–143), вулиця Панаса Михалевича та вулиця Вадима Височина.

Також без світла лишаться частини вулиць Варшавської, Севастопольської, Павла Сніцара, Героїв-земляків, а також Бобринецький шлях, вулиці Новослобідська, Бердянська, Семена Тютюшкіна, Валентина Глушка та Кароля Шимановського.

До переліку також увійшли вулиці Михайла Янгеля, Канізька, Левка Мацієвича, Миколи Міхновського, Ярославська, Гурбенська, Світлани Барабаш та Дорогого Семена. Повний список адрес можна переглянути на офіційному сайті компанії.

Що робити мешканцям

Мешканцям зазначених вулиць радять заздалегідь зарядити телефони та павербанки, а також підготувати запас води. Точну інформацію щодо кожної конкретної адреси варто уточнювати за графіком «Кіровоградобленерго».

Раніше Politeka повідомляла, графіки відключення світла в Кропивницькому 24 та 25 вересня: які вулиці залишаться без електроенергії.