Економічний експерт Всеволод Степанюк у програмі Катерини Павлової «MY.UA» розповів, чи є шанс цієї осені спостерігати курс долара нижче 27 грн.

«Ми бачимо на серпень, що він уже нижче 27 – він уже 26.86. І передумов особливих до його девальвації найближчим часом немає», - каже експерт.

За його словами, фактори, які впливають на курс, не вказують на те, що найближчим часом курс долара по відношенню до гривні буде зміцнюватися.

«По-перше, долар девальвує по відношенню до більшості валют резервних у світі. Це пов'язано з тим, що було занадто багато випущено доларів під час пандемії на підтримку людей, економіки. І ми бачимо це і по світовим цінам, що вони в доларах різко збільшилися. І це в основному пов'язано з тим, що було надруковано багато порожніх доларів. За моїми підрахунками, десь близько 8 трлн всього – тобто це гігантська сума насправді», - сказав Степанюк.

Він зазначає, що цим же викликане підвищення світових цін на сировинну продукцію.

«Саме на українську продукцію таку як металургійна продукція, руда, аграрна продукція... І у зв'язку з цим в Україні досить непоганий платіжний баланс на сьогоднішній день», - стверджує економічний експерт.

Степанюк прогнозує, що в найближчі 2-3 місяці долар буде на рівні 27 грн.

«Хоча знову ж таки, це все залежить від політики Національного банку. Якщо Національний банк і далі буде роздувати ставку, і далі буде не викуповувати потрібну кількість доларів на валютному ринку – тобто надлишок... То долар може знецінюватися в Україні і далі. Сумно інше – що це жодним чином не впливає на ціни. Тобто ціни у нас ростуть в доларах», - резюмував він.

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