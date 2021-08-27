Маски є ефективним профілактичним засобом захисту

Пандемія коронавірусу може тривати ще від двох до п'яти років, тому носіння масок може залишитися обов'язковою протиепідемічною мірою до остаточного подолання COVID-19.

Про це повідомив головний санлікар України Ігор Кузін в інтерв'ю BBC Україна.

Він упевнений, що маски будуть залишатися в Україні ще досить довго. Можливо до останніх днів подолання пандемії у світі. Більш того їх носіння рекомендується навіть для вакцинованих від коронавірусу людей. Тобто українці забудуть про маски лише, коли пандемію подолають остаточно.

"Маски є досить ефективним профілактичним засобом до всієї групи гострих респіраторних вірусних інфекцій. Маски рекомендовані в приміщеннях і навіть для вакцинованих людей. Це простий і ефективний механізм захисту. Взимку вони захищають і від грипу", - підкреслив Кузін.

Він також зазначив, що коронавірус швидко мутує, і щомісяця можна стикатися з новими штамами, тому пандемія ще триватиме від двох до п'яти років, поки не з'явиться загальна світова стратегія профілактики у вигляді або універсального щеплення, або лікування.

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