Найближчим часом українських пенсіонерів порадують підвищенням виплат
Пенсії в Україні в 2021 році підвищать найближчими місяцями. При цьому українських пенсіонерів чекає три етапи підвищення пенсійних виплат.
Про це повідомляти Пенсійний фонд України.
Перший етап підвищень заплановано на 1 жовтня 2021 року. Розмір додаткових виплат складе 400 гривень. Цю надбавку отримають пенсіонери віком від 75 до 80 років.
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Другий етап відбудеться 1 грудня 2021 року. У цей час збільшиться мінімальна зарплата з 6000 гривень до 6500. Враховуючи прив'язку розміру пенсій до мінімальної зарплати, з цього дня підвищаться і пенсійні виплати для громадян, які старше 65 років.
Третій етап стартує з 1 грудня 2021 року збільшиться мінімальний прожитковий мінімум (з 2294 до 2393 грн), який теж впливає на розмір пенсійних виплат. У зв'язку з цим мінімальна пенсія в Україні зросте з 1854 до 1934 гривень.
Також, крім підвищення пенсійних виплат, з 1 грудня очікується підвищення доплат за понаднормовий стаж, а також впровадження інших надбавок і доплат до пенсій.
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