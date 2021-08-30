Державний ПриватБанк зібралися оптимізувати

Згідно стратегії, затвердженої Кабміном, ПриватБанк до 2024 року повинен закрити 300 відділень і звільнити понад 6 тисяч співробітників, пише "Сьогодні. Економіка".

Так, банк повинен встигнути до приватизації скоротити кількість своїх відділень по країні до 1250 і співробітників - до 15,5 тисяч. Це повинно дозволити ПриватБанку зменшити статтю витрат з 11,4 млрд гривень до 8,3 мільярдів.

Профспілка просить керівництво установи розглянути інші можливості оптимізації, замість того, щоб залишити людей без роботи. Пропонується скоротити витрати на автопарк, охорону і піар.

При цьому, ПриватБанк нещодавно збільшив втричі витрати на зарплати керівництва. За підсумками першого півріччя 2021 року члени правління банку отримали винагороду на загальну суму в 124 млн гривень (в 3,4 рази більше, ніж за той же період минулого року).

Тим часом, українці все частіше скаржаться на роботу ПриватБанку. Наприклад, нещодавно сталася скандальна ситуація, про яку в своїй скарзі на сайті Мінфіну розповіла клієнтка. За її словами, ПриватБанк заарештував рахунки після повного погашення кредиту - "не помітили". Більше того, необхідну суму (майже 3 тисячі гривень) списали з картки іншого банку. Повернення коштів, обурюється клієнтка, затягнулося на кілька місяців.

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