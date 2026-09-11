Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області — це програма «Догляд вдома» благодійного фонду «Карітас Донецьк», яка працює у Дніпрі та передмістях.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області зробив підтримку вразливих людей ще важливішою, тож благодійний фонд «Карітас Донецьк» продовжує програму «Догляд вдома». Вона надає гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Дніпропетровській області — безкоштовно та без обмежень за статусом.

Програма охоплює 220 бенефіціарів: 30% — місцеві мешканці, 70% — внутрішньо переміщені особи. Допомогу надають як у самому Дніпрі, так і в передмістях — у Краснопіллі, Старих Кодаках, Любимівці, Таромському та Підгородньому. Опікуються людьми, які мають власне житло, а також тими, хто мешкає в модульному містечку, колективних центрах і гуртожитках.

Які послуги надають пенсіонерам

Фахівці фонду допомагають із самообслуговуванням, спостерігають за станом здоров'я та сприяють в оформленні документів. Окремо соціальні працівники супроводжують ВПО до соціальних служб та Ощадбанку для проходження ідентифікації, необхідної для отримання пенсій.

Також підопічним допомагають із веденням домашнього господарства та закупівлями, надають гуманітарну й психологічну підтримку. Працює пральня: завдяки наявності пральних машин та сушарки люди можуть випрати і отримати суху чисту білизну.

За потреби у фонді можна позичити спеціалізоване обладнання: ходунки, милиці, крісла-туалет, матраци для лежачих хворих та інші реабілітаційні засоби. Це допомагає родинам, які доглядають старших родичів, не витрачати гроші на дорогу техніку.

Як отримати допомогу

Звернутися можна за телефонами «гарячої» лінії фонду «Карітас Донецьк» у місті Дніпро: (098) 665 73 88, (095) 459 55 20, (073) 459 55 20. Діють також телефонні лінії «Догляд вдома»: (068) 922 30 41 та (099) 425 31 28.

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