Керівник АТ «Запоріжжяобленерго» Андрій Стасевський розповів, від чого залежатиме наявність світла в домівках запоріжців цієї зими та чи можуть повернутися багатогодинні графіки відключень.

Ситуація з відключеннями у Запоріжжі залишається напруженою. Напередодні зими керівник АТ «Запоріжжяобленерго» Андрій Стасевський в інтерв'ю порталу «Акцент» розповів, від чого залежатиме наявність світла в оселях містян і чи варто знову готуватися до багатогодинних знеструмлень.

За його словами, регіон готується до різних сценаріїв проходження зими 2026–2027 років. Ключові об'єкти енергетичної інфраструктури убезпечують захисними спорудами та антидроновими сітками, а критичні об'єкти забезпечують резервним живленням. Водночас підготовка до найскладнішого сценарію не означає, що місто більшу частину доби сидітиме без електроенергії.

Стасевський назвав два визначальні фактори. Перший — обсяги виробництва електроенергії на теплових, гідро- та атомних станціях. Через масовані російські атаки й тимчасову окупацію Запорізької АЕС Україна втратила значну частину цих потужностей. Якщо виробництво стає меншим за споживання, в Об'єднаній енергосистемі виникає дефіцит, і НЕК «Укренерго» може застосовувати обмеження — зокрема графіки погодинних відключень.

Другий фактор — стан магістральних мереж «Укренерго», якими електроенергію передають до обленерго. Їхні пошкодження внаслідок обстрілів теж призводять до вимушених обмежень — як по всій країні, так і в окремих кластерах областей. Минулої осені Запорізька область уже зіткнулася з тим, що через пошкодження мереж у регіоні діяли значно суворіші графіки, ніж на решті території України.

Попри аномальну спеку, цього літа графіки застосовували в мінімальному обсязі — лише протягом трьох днів, і то без вимкнення більш ніж однієї черги одночасно. Енергетики пояснюють це розвитком розподіленої генерації, імпортом електроенергії з Європи та захисними спорудами на об'єктах передачі.

Чи повернуться відключення на 8–12 годин

За нинішнього стану Об'єднаної енергосистеми тривалі обмеження споживання, за словами очільника «Запоріжжяобленерго», виключені. Проте точний прогноз на всю зиму дати неможливо: першопричина всіх проблем в енергетиці — російські удари, а передбачити, коли й куди загарбники завдадуть наступного удару, не може ніхто.

«Наше завдання — зробити все можливе, щоб навіть після нових пошкоджень забезпечити споживачів Запорізької області електроенергією або якомога швидше відновити її розподіл», — наголосив Стасевський.

Як мережі захищають і пришвидшують відновлення

Електромережі «Запоріжжяобленерго» перебувають у зоні ураження ворожих БПЛА та КАБів, тому постійно зазнають пошкоджень, які знеструмлюють від кількох десятків до десятків тисяч споживачів. У відповідь компанія першою серед українських операторів розпочала зводити на підстанціях залізобетонні укриття другого рівня. На сьогодні понад 90% ключових енергооб'єктів уже оснащені таким захистом, до кінця жовтня роботи завершать на 100%.

Також у регіоні зводять перші в Україні дві підземні підстанції для розподілу електроенергії, а енергооб'єкти накривають антидроновими сітками — на початок вересня виконання сягнуло 95%. Щоб пришвидшити відновлення, «Запоріжжяобленерго» налагодило власне великовузлове збирання трансформаторів: із серпня 2025 року виготовлено понад два десятки одиниць. У серпні 2026 року успішно випробували перший роз'єднувач на 35 кВ, виготовлений власними силами.

Окреме рішення — комплектний розподільний пристрій зовнішньої установки (КРУЗ) 6–10 кВ, який на підстанцію доставляють уже зібраним і монтують за одну добу, тоді як раніше відновлення потребувало щонайменше тижня. За минулий рік власними силами компанії відновили понад 250 одиниць обладнання. Завдяки цьому світло вдається повертати вдвічі-втричі, а подекуди в 5–7 разів швидше, ніж це було б можливо в мирний час. У червні–серпні енергетики щодоби в середньому повторно заживлювали близько 10 тисяч родин.

Для відновлення, за словами керівника, однаково важливі обладнання, фінансування та підготовлені фахівці, тож компанія працює комплексно: формує аварійний запас, розширює ремонтну базу та співпрацює з Міністерством енергетики й іноземними партнерами. Попереду — непроста зима, головним викликом якої будуть не стільки морози, скільки ворожі атаки.

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