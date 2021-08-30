В Україні 30 Серпня істотно потеплішає, 35 градусів досягне спека в східних і південних областях.
Такі прогнози синоптиків, повідомляє Politeka.
У Києві буде невелика хмарність, температура до 28 градусів і невеликий дощ.
- У Львові буде невелика хмарність і до 20 градусів.
- У Луцьку очікується невелика хмарність і до 21 градуса.
- У Рівному-невелика хмарність і до 19 градусів.
- У Тернополі буде 21 градус і невелика хмарність.
- У Хмельницькому буде невелика хмарність і 19 градусів, злива.
- В Івано-Франківську-невелика хмарність, невеликий дощ і 22 градуси.
- У Чернівцях-безхмарно, до 22 градусів.
- У Вінниці - до 21 градуса, гроза і невелика хмарність.
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- У Житомирі-до + 24, дощ, невелика хмарність і гроза.
- У Черкасах-невелика хмарність, до + 28.
- У Кропивницькому-невелика хмарність і до + 31.
- У Полтаві-невелика хмарність, до +32
- В Одесі-до + 28 і практично безхмарно.
- У Херсоні-невелика хмарність і до + 35.
- У Миколаєві-до +33 і невелика хмарність.
- У Запоріжжі безхмарно, ясно, до + 34.
- У Сумах-майже безхмарно і + 30.
- У Харкові-до + 32 і безхмарно.
- У Дніпрі-до + 33, безхмарно і ясно.
- У Сімферополі-до + 33, ясно і безхмарно.
- У Краматорську-до + 32, ясно і безхмарно.
- У Сєвєродонецьку-до + 33.
Нагадаємо, що дощі і спека розірвуть Україну навпіл, погода злетить з котушок
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Також Politeka писала, спека покине Одесу, температура опуститься