В Україні 30 Серпня істотно потеплішає, 35 градусів досягне спека в східних і південних областях.

Такі прогнози синоптиків, повідомляє Politeka.

У Києві буде невелика хмарність, температура до 28 градусів і невеликий дощ.

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  • У Львові буде невелика хмарність і до 20 градусів.
  • У Луцьку очікується невелика хмарність і до 21 градуса.
  • У Рівному-невелика хмарність і до 19 градусів.
  • У Тернополі буде 21 градус і невелика хмарність.
  • У Хмельницькому буде невелика хмарність і 19 градусів, злива.
  • В Івано-Франківську-невелика хмарність, невеликий дощ і 22 градуси.
  • У Чернівцях-безхмарно, до 22 градусів.
  • У Вінниці - до 21 градуса, гроза і невелика хмарність.

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  • У Житомирі-до + 24, дощ, невелика хмарність і гроза.
  • У Черкасах-невелика хмарність, до + 28.
  • У Кропивницькому-невелика хмарність і до + 31.
  • У Полтаві-невелика хмарність, до +32
  • В Одесі-до + 28 і практично безхмарно.
  • У Херсоні-невелика хмарність і до + 35.
  • У Миколаєві-до +33 і невелика хмарність.
  • У Запоріжжі безхмарно, ясно, до + 34.
  • У Сумах-майже безхмарно і + 30.

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  • У Харкові-до + 32 і безхмарно.
  • У Дніпрі-до + 33, безхмарно і ясно.
  • У Сімферополі-до + 33, ясно і безхмарно.
  • У Краматорську-до + 32, ясно і безхмарно.
  • У Сєвєродонецьку-до + 33.

Нагадаємо, що дощі і спека розірвуть Україну навпіл, погода злетить з котушок

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