У Києві на Печерську двоє п'яних місцевих жителів розбили скло біля тролейбуса і їх затримали правоохоронці.
Про це повідомили в прес-службі Головного управління Нацполіції в Києві.
У поліцію повідомили, що на вулиці Лаврській двоє невідомих людей у тролейбусі розбили скло. На місце прибула слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.
Правоохоронці затримали підозрюваних. Свідки події на них вказали. Правоохоронці з'ясували, що двоє п'яних хлопців розбили скло в тролейбусі і зламали склоочисник. Порушники побили перехожого і водія тролейбуса за те, що вони зробили хлопцям зауваження.
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Підозрюваних правоохоронці затримали в порядку статті 208 КПК України. Затриманими виявилися хлопець 1997 року народження і його напарник 2001 року народження. Обидва вони-кияни. Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею»хуліганство".
Статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до п'яти років. Фігурантам вже повідомлено про підозру у злочині. Слідчі також направили клопотання до суду про обрання затриманим запобіжного заходу.
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