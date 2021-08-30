Українців попереджають про нове подорожчання продуктів

Експерти розповіли, що ціни зміняться на овочі, хліб, цукор, соняшникову олію, курячі яйця і молочні продукти.

Так, минулого тижня морква і столовий буряк вже значно подорожчали. При цьому пропозиція цієї продукції скоротилася. Фермери продають моркву по 4-7, 50 грн/кг. для порівняння, це на 29% дорожче, ніж тижнем раніше, повідомляє EastFruit.

А буряк за тиждень подорожчав на 24% і тепер коштує в середньому 4-7 грн/кг.

Вартість моркви в середньому на 33% більше, ніж в аналогічний період 2020 року. Ціни на столовий буряк всього за рік зросли в середньому на 36%.

У свою чергу економічний експерт Олег Пендзин заявив, що приблизно на 1,5% на місяць дорожчатиме хліб. Також в країні зростуть ціни на цукор. Ще більше подорожчає соняшникова олія і курячі яйця, передає "ГолосUA".

"Хліб і далі зростатиме в ціні-приблизно на 1,5% на місяць. Ця тенденція збережеться, мінімум, найближчі півроку. Також в країні продовжить дорожчати соняшникова олія і курячі яйця, але вже не такими швидкими темпами", – заявив фахівець.

Вартість цукру всього за рік зросла на 75%, ключова причина – неврожай буряка. Якщо урожай буде поганим і в цьому році, то ціни продовжать рости. Чи станеться це стане відомо в листопаді, коли зберуть урожай.

Молочна продукція до кінця поточного року може подорожчати на 2%, розповів аналітик "Асоціації виробників молока" Володимир Андрієць у коментарі Delo.ua.

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