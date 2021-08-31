У місті Львові невідомі знесли пам'ятник, встановлений на честь поетеси Лесі Українки.

Про це повідомляє інформаційне агентство «Четверта студія».

Люди, які раніше ініціювали встановлення вказаного пам'ятника повідомили, що реалізували цей проект завдяки фінансовій підтримці меценатів. Монумент розміщувався біля Львівського ліцею № 75. Цей навчальний заклад також носить ім'я Лесі Українки.

"Садовий розлютився і сказав знести пам'ятник. І вночі цей пам'ятник знесли", - розповіли в ліцеї.

Представники навчального закладу порівняли подібний підхід з діями комуністичної влади, які наказували ночами зносити пам'ятники і церкви. Ініціатори установки пам'ятника вважають, що такі дії неприпустимі, оскільки в місті безліч будівель встановлені з порушенням закону, а знести вирішили саме монумент, встановлений на честь поетеси.

Зазначимо, що представники ліцею згадали Садового. Ймовірно, йдеться про мера міста Львова Андрія Івановича Садового. Він займає крісло міського голови з 2006 р., а також очолює політичну партію «Самопоміч». Крім того, Садовий брав участь у виборах президента України, які відбулися в 2019 році. Відомо, що мер Львова перебуває у шлюбі і у нього є п'ятеро синів.

Нагадуємо, що у центрі Києва знесли старовинну будівлю XIX століття

Як повідомляла Politeka, на Одещині вирішили долю найстійкішого пам'ятника Леніну

Також Politeka писала, що плани по знесенню вцілілих пам'ятників Леніну стривожили одеситів