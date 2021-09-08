В Україні 9 вересня очікується різке потепління з підвищенням температури в деяких регіонах до 25 градусів.

Про це повідомляє Politeka.

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Дощу синоптики не прогнозують, а навпаки обіцяють безхмарну і ясну погоду в більшості областей.

У Києві очікується невелика хмарність і до +24.

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У Львові прогнозують до + 23.

У Луцьку буде +24.

У Рівному повітря також прогріється до + 24.

У Тернополі очікується +23.

У Хмельницькому потеплішає до + 22.

В Івано-Франківську стовпчик термометра підніметься до +25.

У Чернівцях очікується +22.

У Вінниці буде +22.

У Житомирі потеплішає до + 24.

У Черкасах синоптики прогнозують + 25.

У Кропивницькому очікується на градус менше - +24, При практично безхмарному небі.

У Полтаві також буде практично безхмарно і +24.

В Одесі-ясно, безхмарно і + 22.

У Херсоні стрілка термометра зупинився на + 25.

У Миколаєві вдень буде +25.

У Запоріжжі практично зникнуть хмари і потеплішає до +23.

У Сумах температура повітря досягне + 23 і буде практично безхмарно.

У Харкові очікується + 24°.

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У Дніпрі Хмари майже не будуть помітні, а на градуснику – +24.

У Сімферополі потеплішає до 22 градусів.

У Краматорську прогнозують до + 23°.

У Сєвєродонецьку температура в денний час досягне 23 градусів, а небо залишиться безхмарним і ясним.

Нагадаємо, що потепління увірветься в Україну

Як повідомляла Politeka, погода помучить українців перед потеплінням

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