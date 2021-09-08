В Україні 9 вересня очікується різке потепління з підвищенням температури в деяких регіонах до 25 градусів.
Про це повідомляє Politeka.
Дощу синоптики не прогнозують, а навпаки обіцяють безхмарну і ясну погоду в більшості областей.
У Києві очікується невелика хмарність і до +24.
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У Львові прогнозують до + 23.
У Луцьку буде +24.
У Рівному повітря також прогріється до + 24.
У Тернополі очікується +23.
У Хмельницькому потеплішає до + 22.
В Івано-Франківську стовпчик термометра підніметься до +25.
У Чернівцях очікується +22.
У Вінниці буде +22.
У Житомирі потеплішає до + 24.
У Черкасах синоптики прогнозують + 25.
У Кропивницькому очікується на градус менше - +24, При практично безхмарному небі.
У Полтаві також буде практично безхмарно і +24.
В Одесі-ясно, безхмарно і + 22.
У Херсоні стрілка термометра зупинився на + 25.
У Миколаєві вдень буде +25.
У Запоріжжі практично зникнуть хмари і потеплішає до +23.
У Сумах температура повітря досягне + 23 і буде практично безхмарно.
У Харкові очікується + 24°.
У Дніпрі Хмари майже не будуть помітні, а на градуснику – +24.
У Сімферополі потеплішає до 22 градусів.
У Краматорську прогнозують до + 23°.
У Сєвєродонецьку температура в денний час досягне 23 градусів, а небо залишиться безхмарним і ясним.
Нагадаємо, що потепління увірветься в Україну
Як повідомляла Politeka, погода помучить українців перед потеплінням
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