Темою нового випуску програми Петра Охотіна Tiger news стала конкуренція майбутнього. Щодо цього висловився радник міністра інфраструктури по IT Євген Поремчук і дав студентам кілька рекомендацій щодо вибору професії
Передусім Поремчук зазначає, що в майбутньому людям доведеться конкурувати з роботами та штучним інтелектом, які вже сьогодні витісняють їх із фабрик і заводів. «Все менше і менше буде ставати чорноробочих професій і більше будуть цінувати саме креативні професії», - підкреслює він.
Далі експерт дав студентам кілька рекомендацій щодо вибору професії. «Професії майбутнього: дата-аналіз (робота з великими даними), дизайн, письменницька творчість. Все, що стосується творчості», - стверджує гість програми. Як він пояснює, поки що творчість – непідвладна для роботів сфера, вони не можуть творити, хоч і намагаються повторювати поведінку людей.
Далі Поремчук детальніше розповідає про дата-аналітиків: «Є люди, які математично заряджені, які можуть поєднати деякі непоєднувані речі (те, що не дано тим же роботам), і написати алгоритми, які дають можливість тим же роботам потім обробляти ці великі масиви інформації». Експерт зазначає, що це ще одна сфера, непідвладна роботам, але представників цієї професії в Україні не достатньо.
Як повідомляла Politeka, Поремчук розповів, чому в Україні мало IT-єдинорогів.
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Також Politeka писала про те, що Черногоренко заявила, що цифровізація може допомогти контролювати владу.