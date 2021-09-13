Темой нового выпуска программы Петра Охотина Tiger news стала конкуренция будущего. По этому поводу высказался советник министра инфраструктуры по IT Евгений Поремчук и дал студентам несколько рекомендаций по выбору профессии

Прежде всего Поремчук отмечает, что в будущем людям придется конкурировать с работами и искусственным интеллектом, которые уже сегодня вытесняют их с фабрик и заводов. «Все меньше и меньше будет становиться чернорабочих профессий и больше будут ценить именно креативные профессии», - подчеркивает он.

Далее эксперт дал студентам несколько рекомендаций по выбору профессии. «Профессии будущего: дата-анализ (работа с большими данными), дизайн, писательское творчество. Все, что касается творчества», - утверждает гость программы. Как он объясняет, пока творчество - неподвластная для роботов сфера, они не могут творить, хотя и пытаются повторять поведение людей.

Далее Поремчук подробнее рассказывает о дата-аналитиках: «Есть которые математически заряжены, которые могут совместить некоторые несовместимые вещи (то, что не дано тем же роботам), и написать алгоритмы, позволяющие тем же роботам затем обрабатывать эти большие массивы информации». Эксперт отмечает, что это еще одна сфера, неподвластная работам, но представителей этой профессии в Украине мало.

Как сообщала Politeka, Поремчук рассказал, почему в Украине мало IT-единорогов.

Также Politeka писала о том, что Черногоренко заявила, что цифровизация может помочь контролировать власть.