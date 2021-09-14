Журналістка Любов Завальнюк у програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua прокоментувала ідею про перехід в Україні на латиницю замість кирилиці

«Наші правителі знахабніли настільки, що вважають народ дурнями, ось і розважають голодну націю нехитрими казками і анекдотами», - вважає Завальнюк.

Вона розкритикувала ідею про те, Україні слід позбутися від кирилиці і перейти на латиницю, а також думку, що діти з садочка повинні вивчати англійську.

«Данілов зазначив, що виступає за те, щоб в Україні з дитинства діти вчили дві мови – українську та англійську. При цьому перехід на латиницю, на його думку, буде важливим кроком. Ви тільки вдумайтеся, яка ідея. Дата прем'єри даного шедевра 11 вересня. Всі адекватні українці в шоці», - заявила Завальнюк.

На її думку, ця пропозиція зовсім несвоєчасна, враховуючи соціально-економічні умови в нашій країні. Крім того, журналістка вважає, що такою гучною заявою, можливо, відволікали увагу від прийнятих напередодні законопроєктів, які необхідні для виконання Меморандуму з Міжнародним валютним фондом і вносять зміни в інструментарій Національного банку України.

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