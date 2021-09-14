Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua прокомментировала идею о переходе в Украине на латиницу вместо кириллицы
«Наши правители обнаглели настолько, что считают народ дураками, вот и развлекают голодную нацию незамысловатыми сказками и анекдотами», - считает Завальнюк.
Она раскритиковала идею о том, Украине следует избавиться от кириллицы и перейти на латиницу, а также мнение, что дети с садика должны изучать английский.
«Данилов отметил, что выступает за то, чтобы в Украине с детства дети учили два языка - украинский и английский. При этом переход на латиницу, по его мнению, будет важным шагом. Вы только вдумайтесь, какая идея. Дата премьеры данного шедевра 11 сентября. Все адекватные украинцы в шоке», - заявила Завальнюк.
По ее мнению, это предложение совсем несвоевременное, учитывая социально-экономические условия в нашей стране. Кроме того, журналистка считает, что таким нашумевшим заявлением, возможно, отвлекали внимание от принятых накануне законопроектов, которые необходимы для выполнения Меморандума с Международным валютным фондом и вносят изменения в инструментарий Национального банка Украины.
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Ранее Politeka сообщала, что украинцев готовят к переходу на латиницу.
Также Politeka сообщала, что Николай Томенко заявил о внеочередном заседании ВР во время каникул: «Не имели права принимать никакого решения».