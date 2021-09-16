В Україні за два тижні дворазово збільшилася кількість хворих коронавірусом, далі ситуація продовжить погіршуватися.

Про це повідомили в НАН.

Прогноз вчені побудували до 28 вересня. У НАН зазначили, що середній показник нових випадків зріс у нашій країні до 2950 осіб на день. При цьому, середня кількість смертей досягла 58 на добу. За два тижні цей показник продемонстрував зростання на 41 відсоток. У Національній академії наук повідомили, що зараз показник смертності в Україні знаходиться на рівні від 2,5 до 3 відсотків.

За прогнозами вчених, наступного тижня середнє число нових випадків коронавірусу досягне 3638 в день, а ще через тиждень цей показник добереться до позначки 5208. Найбільш загрозливою вчені вважають ситуацію в західній частині України. У Чернівецькій області показники захворюваності залишаються надмірно високими.

Діти почали хворіти коронавірусом набагато частіше після того, як почався навчальний рік. Їх частка серед хворих українців досягла 10% вперше за весь час спостережень. Вчені підкреслили, що статистика підтверджує, що відкритість шкіл робить істотний вплив на поширення коронавірусу в Україні. Також у НАН зазначили, що показники захворюваності почали стрімко зростати у Тернопільській, Волинській та Львівській областях.

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