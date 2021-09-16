В Україні на 17 вересня оголосили штормове попередження з сильними зливами і грозами.
Про це передавати в Укргідрометцентрі.
За даними синоптиків, особливо складні погодні умови торкнуться жителів Карпат. Вдень прогнозують грози у Рівненській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.
Відповідно до прогнозу, в цей день дощі будуть значними. Шторму присвоїли жовтий і помаранчевий рівень небезпеки, в залежності від області. Надзвичайна пожежна небезпека збережеться 17 вересня у Вінницькій області, а також у більшій частині північних і всіх західних областях. У західних областях температура коливатиметься в межах від 19 до 21 градуса. Теплу і суху погоду прогнозують у східних регіонах нашої країни. Там стовпчики термометрів будуть рухатися в межах від 20 до 22 градусів. Однак ще тепліше буде в південній частині нашої країни. Там температура досягне від 22 до 24 градусів. У Києві очікується сильна хмарність. Дощі в столиці прогнозують на день і вечір.
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Раніше ми повідомляли, що синоптики спрогнозували дощі в західних областях нашої країни, а також похолодання в центрі. При цьому, температура також може підвищиться на кілька градусів у ряді українських областей.
Нагадаємо, що тепло покине Україну
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