Пара одружилася і зараз вони планують завести дитину

19-річна мешканка США Одрі Шайєнн-Смайлі Мун розповіла про шлюб з 61-річним чоловіком Кевіном. Батьки дівчини не схвалили Їхні стосунки і навіть викликали на чоловіка поліцію.

Про це пише видання Daily Star.

Юна Одрі, офіцер військової поліції, познайомилася з майбутнім обранцем на сайті знайомств на початку минулого року. Незважаючи на різницю у віці в 42 роки, дівчину зацікавила його біографія – літній чоловік виявився ветераном військової поліції.

"Наша перша розмова була про Збройні сили, потім він запитував про мене, і ми стали дуже відкритими. Ми говорили про все. Кевін мені здається дуже красивим. Що робить наші відносини такими прекрасними і ідеальними? Це наша постійно зростаюча любов один до одного", - сказала Одрі.

Через кілька місяців листування вони зізналися один одному в любові і стали парою. У липні минулого року вперше зустрілися і поцілувалися.

За їхніми словами, це було кохання з першого погляду. Вони вважають, що вік не має значення, так як у них багато спільного і між ними глибокий зв'язок.

До зустрічі з Одрі Кевін був одружений протягом 19 років і у нього є двоє дітей – 16 і 23 роки. Його діти підтримують нові стосунки батька.

1 серпня 2021 року пара одружилася в невеликій каплиці в Неваді, США. Тепер вони планують побудувати великий будинок, народити дитину і жити щасливо.

Нагадаємо, 91-річний дідусь пішов до університету заради диплома магістра.

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