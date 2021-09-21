Всі області України перейдуть до» жовтий рівень карантину вже 23 вересня.
Про це передавати у прес-службі Кабміну.
"Обмеження жовтої і червоної зон не будуть поширюватися на ті заклади, де персонал і відвідувачі вакциновані», - про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.
За його словами, уникнути обмежень також зможуть люди і співробітники закладів, які нещодавно перехворіли коронавірусом або отримали негативний тест. Шмигаль підкреслив, що такі заходи застосовують у багатьох країнах, щоб, не зупиняючи економічну активність, зберегти життя людей.
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Рішення про перехід до нового варіанту карантину прийняли 21 вересня. Денис Шмигаль визнав, що в нашій країні епідемічна ситуація стрімко погіршується. За його словами, жителі можуть захистити себе тільки пройшовши повний курс вакцинації.
Раніше Кабмін вніс зміни в карантинні обмеження для різних рівнів епідемічної небезпеки. Обмеження» жовтого " рівня припускають півтораметрову дистанцію між людьми, крім вже діючого сьогодні масочного режиму. Під забороною залишаються масові заходи, якщо їх учасники розташовуються щільніше, ніж в чотирьох метрах. Якщо у 80% персоналу, а також всіх відвідувачів будуть COVID-сертифікати, обмеження знімаються.
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