Мені шкода, що двоюрідній сестрі Наташі зараз погано

Колишній політв'язень Кремля і режисер Олег Сенцов пояснив різкі висловлювання двоюрідної сестри Наталії.

Про це він написав у Facebook.

"Мені шкода, що моїй двоюрідній сестрі Наташі так зараз погано, і на тлі загострення депресії у неї з'явилися емоційні пости в Фейсбуці. Я прошу вибачення за її різкі слова в бік України. Це дуже гірко», - написав Сенцов.

Режисер подякував сестрі за підтримку, яку вона надавала йому протягом багатьох років. Українців він закликав поставитися з розумінням до психологічного стану, в якому довгий час перебуває Наталя.

Коментатор Світлана Козіна зазначила, що Наталії потрібна психологічна допомога, а не від'їзд, оскільки в іншій країні може бути ще гірше, а зворотної дороги більше не буде.

"Не буває жінка трошки вагітною, злодій-трохи злодієм, колабораціоніст-злегка зрадником. Нехай трохи викине свій біометричний український паспорт", - зазначив Ігор Лапін.

"Я знаю і дуже поважаю Наталію і щиро співчуваю. Їй дійсно зараз дуже погано", - підтвердив Користувач Климент Крим.

Раніше Наталія Каплан написала в Facebook, що вона залишає Україну. Громадянство їй на підставі Указу президента надали в 2019 році.

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