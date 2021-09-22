У чому полягає вплив ретроградного Меркурія? Детальніше про це розповів астролог Влад Росс у програмі «Суть подій» і з журналісткою Любов'ю Завальнюк.

Передусім гість програми взагалі розповідає про Меркурій та його конотацію. «Меркурій - це перша планета від Сонця, це бог торгівлі, комерції, зв'язків, контактів і транспорту. В астрології завжди ключовим поняттям вважаються з ним комерційні угоди», - зазначає він.

Водночас Росс додає, що у період з 27 вересня до 18 жовтня, тобто у період ретроградного Меркурія, не варто підписувати документи, складати заповіти і купувати нові автомобілі. Це ж, каже він, стосується і купівлі нерухомості, оскільки пізніше ці документи можуть переоформляти. «Але цікава ситуація: все, що стосується вторинної сировини, вторинного продукту, якісь повернення – з цим навпаки все сприятливо», - зауважує астролог.

З іншого боку, експерт зазначає, що у цей період можна налагодити подружні стосунки та взяти кредит, оскільки пізніше є ймовірність того, що банк скине відсотки чи переоформить його. Також Росс зазначає, що на ретроградний Меркурій вигідно провести реструктуризацію боргу.

За його словами, фінансові кризи зазвичай відбуваються тоді, коли ретроградний Меркурій припадає на найнижчу сонячну активність, а вона циклічна і відбувається 1 раз на 11 років. Принагідно астролог згадує чорний понеділок 1987 року у жовтні. «Але якщо зараз криза і відбудеться, то вона настане в Нью-Йорку на фондових біржах, а нас може зачепити потім. Але зараз криза може початися і зі східних країн», - розповідає Росс.

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