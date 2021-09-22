Господь прийме тебе в свої обійми і втішить...

Серце українського артиста перестало битися на 58 році життя

Напередодні, 21 вересня, не стало актора Львівського академічного духовного театру "Воскресіння" Володимира Геляса.

Про це повідомили на Facebook- сторінці театру.

Колеги відзначили, що актор назавжди залишиться в їх пам'яті, як завжди радісний, імпульсивний, добра людина і партнер по сцені.

"Незмінний колега, партнер, друг... протягом двох десятиліть він був поруч, грав вистави, радів, творив, сумував... він залишиться в нашій пам'яті як завжди радісний, імпульсивний і добра людина, партнер по сцені... бракує слів, щоб висловити жаль і співчуття його родині, дітям, дружині... Бувай, друже! Господь прийме тебе в свої обійми і втішить, і заспокоїть!"- йдеться в повідомленні.

Володимир Геляс - актор Львівського театру "Воскресіння". Народився 31 січня 1963 року. Крім багатьох театральних ролей, актор також зіграв в декількох фільмах. Зокрема, у словацько-українському фільмі "Кордон" та "Благородні волоцюги".

Нагадаємо, що актор і комік Ентоні Джонсон, який отримав популярність за роллю в класичному фільмі "П'ятниця", помер у віці 55 років.



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