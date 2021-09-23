В Україні оголосили штормове попередження через сильний вітер, який поступово накриє всю країну.

Про це передали у прес-службі Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, у нічний час вітер пошириться на західні області України, а вдень негода накриє всю територію України. В Укргідрометцентрі підтвердили відповідний прогноз на 24 вересня. За даними синоптиків вдень пориви вітру досягнуть швидкості в 15-20 метрів в секунду. На території західних областей нашої країни цей показник досягне позначки в 25-30 метрів в секунду.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій оголосили про Жовтий-перший рівень небезпеки. При першому рівні погодні умови вважаються потенційно небезпечними для жителів. Також за таких обставин шторм може теоретично завдати шкоди навколишньому природному середовищу та інфраструктурі.

Жителям при цьому рятувальники рекомендують зберігати підвищену обережність і уважність. Крім того, громадян просять за таких обставин відстежувати повідомлення від Держслужби, щоб оперативно дізнатися, якщо погода погіршиться ще більше. Раніше синоптик Наталка Діденко також розповіла про те, що погода в нашій країні різко погіршиться.

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