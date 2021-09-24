У Лондоні на прес-конференції колишнього чемпіона світу Василя Ломаченка поцілував у вухо боксер Олександр Усик.

Поцілунок потрапив на відео і опублікований в Instagram.

Прес-конференція проходила в рамках майбутнього боксерського шоу, створеного компанією Matchroom Boxing. Коли колишній чемпіон відповідав на запитання журналістів до нього ззаду підійшов Усик, за відомостями очевидців, ніжно поцілував за вухо.

Ломаченко, виходячи з його реакції, вчинку друга не здивувався. Жарти залишаються однією з відмінних сторін Усика. Однак подія виявилася явною несподіванкою для присутніх навколо журналістів.

"Відразу видно, куми", - написав один з фоловерів.

Раніше ми повідомляли, що спортсмен Андрій Котельник зробив свій прогноз на майбутній довгоочікуваний поєдинок, між британцем Джошуа і українцем Усиком. Котельник підкреслив, що в обох боксерів є одна спільна риса, вона полягає в тому, що обидва боксери – олімпійські чемпіони. Суперникам дісталося золото в 2012 році, під час Олімпіади, яка проходила в Лондоні. Котельник припустив, що якщо тривалість бою досягне граничних дванадцяти раундів, то судді підтримають в якості переможця Ентоні Джошуа. За словами Андрія Котельника обидва боксери почали свою кар'єру в аматорському боксі, пішли з нього і довго виступали у відповідних категоріях.

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