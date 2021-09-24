У Кривому Розі директриса школи так сильно відчитала восьмикласницю, що у неї ледь не стався гіпертонічний криз.

Про це розповів депутат райради Юрій Понькін у Facebook.

"Дівчина запізнилася на урок через транспортні негаразди. Урок проводила директор школи Ольга Лузан, дама відома вибуховим характером і хамськими манерами», - сказав Понькін.

За його словами, в оцінках директора він виходив з розповідей колишніх колег і слів батьків інших учнів школи. За словами дівчини, педагог кричала на неї протягом десяти хвилин. Коли настала зміна, класна керівниця помітила, що у її учениці тремор. Вчителька відвела дівчину до медика. Їй виміряли тиск, прилад показав - 140 на 90. Таблетка не допомогла і в школу викликали швидку допомогу.

За словами Понькіна, подія трапилася в школі № 48. Депутат повідомив, що у дівчини є хронічні захворювання і директор про це знала. За його словами, він чекає поки відреагують представники облради і місцеві чиновники, а також сам спробує вплинути на ситуацію. У разі, якщо дівчинку спробують зацькувати в школі, депутат пообіцяв звернутися в поліцію. Депутат повідомив, що це вже не перший скандал в якому фігурують працівники цієї школи.

Нагадаємо, що автобус з Донбасу розбився в РФ, багато жертв.

Як повідомляла Politeka, життя дівчини трагічно обірвалося на українській трасі, фото ДТП.

Також Politeka писала, що 15-річний підліток сів за кермо і потрапив у ДТП, лікарі рятують постраждалих.