У західній частині України виникла загроза підтоплень, оскільки дощі можуть викликати різкий підйом рівня води в місцевих річках.

Про це передали у прес-службі Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Загроза підтоплень збережеться протягом 24 і 26 вересня. Вийти з берегів може річка Західний Буг. Вона знаходиться у Львівській області, на території міста Кам'янка-Бузька.

Рятувальники повідомили, що на ребі рівень води може піднятися на рівень від 0,1 до 0,3 метра. Відповідно до прогнозів експертів, ймовірним залишається затоплення заплави. Співробітники Держслужби повідомили про введення жовтого рівня небезпеки.

Раніше ми повідомляли, що українцям доведеться пережити атаку сильного вітру і снігів. Різке погіршення погоди спрогнозували на території Карпат. Туристам, які там зупинилися доведеться пережити вітер і дощі. Погіршення погоди почалося з вершини гори, яка називається Піп-Іван Чорногірський. Туристичний маршрут, який проходить по зазначеній території зазвичай користується підвищеним попитом, як у жителів нашої країни, так і спеціально заради підйому на гору прибулих іноземців. Рятувальники опублікували окреме відео, яке демонструє масштаби негоди, що насувається.

Нагадаємо, що в Одесі оголосили штормове попередження