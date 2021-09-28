Боксер з Росії Артур Бетербієв, заявив, що Олександру Усику пощастило в бою з Ентоні Джошуа, але везіння закінчується.
Про це повідомляє Eurosport.
«Я вам скажу, що ми з ним три рази зустрічалися в аматорській кар'єрі. Перший раз - коли була матчева зустріч у Калінінграді між Україною, Росією та Азербайджаном. Усика в останній момент на заміну випустили замість людини, яка зі мною повинна була битися. По-моєму, Ісмаїл Сіллах мав на 81 кг, але вони різко поміняли його, і тоді я виграв у Усика на 81 кг. Усику скрізь пощастило. Фортуна колись закінчується", - розповів Бетербієв.
Колишній суперник українського боксера додав, що він готувався до бою з правшею, але в останній момент організатори випустили лівшу. Бетербієв розповів, що в той час Усик важив 81 кілограм і був більш стрибучим. Їх друга зустріч відбулася в Баку, а третя пройшла на Олімпіаді. Російський спортсмен сказав, що він не хоче применшувати заслуги українського колеги, але головний секрет його успіху в фарті, оскільки багато в чому йому пощастило.
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Відзначимо, що поєдинок Ентоні Джошуа з Олександром Усиком тривав дванадцять раундів. Він за одноголосним рішенням суддів завершився перемогою українця. Олександр Усик завоював титул чемпіона світу WBA / IBF/WBO / IBO.
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