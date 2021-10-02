Коли мешканку Львівської області госпіталізували, її стан медики оцінювали як важкий

У Львівському перинатальному центрі померла 28-річна породілля. Жінка хворіла коронавірусом і при цьому перебувала на 28-му тижні вагітності.

Деталі трагедії повідомив портал Nta.ua.

Протягом десяти днів пацієнтку лікували в центрі легеневого здоров'я, проте через необхідність обстеження плоду 28-річну жінку госпіталізували в перинатальний центр.

Вагітність у жінки проходила нормально, порушень плода не було. Однак у вагітної була двостороння пневмонія, тому їй надавалася респіраторна підтримка і медикаментозна терапія.

У ніч на 1 жовтня стан жінки різко погіршився. Спочатку медики зафіксували внутрішньоутробну загибель дитини, а через півгодини у жінки зупинилося серце. Лікарі 45 хвилин реанімували жінку, проте її не стало. Медики відзначили, що у неї була супутня патологія — надмірна вага.

Варто нагадати, що станом на ранок 2 жовтня, в Україні зафіксовано 11809 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них у дітей — 1104, у медпрацівників — 235).

Нагадаємо, карантин офіційно посилили по всій Україні.

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