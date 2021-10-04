Ми серцем і думками з вами

Колеги Анатолія Вершигори передають свої щирі співчуття рідним і близьким покійного

У столиці після тривалої боротьби з серйозною хворобою пішов з життя директор міського Центру екстреної медичної допомоги Анатолія Вершигори, йому було 70 років.

Про це повідомили на офіційній сторінці підприємства в Facebook.

Пройшовши шлях від рядового лікаря до глави організації, він знав особливості роботи центру до найдрібніших деталей. Вершигора був заслуженим лікарем України, роботі в швидкій допомозі він віддав 45 років свого життя, а на посаді директора міської швидкої пропрацював 32 роки.

Вершигора присвятив все своє життя медицині, вірно служив людям, пропускав через своє серце чужий біль і біди. Колеги Анатолія зазначають, що той був мудрим керівником і прагнув довести роботу в центрі до чіткості годинникового механізму.

"У цю тяжку і скорботну хвилину колектив Центру висловлює щире співчуття рідним Анатолія Васильовича. Сьогодні, розділяючи ваш біль, ми серцем і думками з вами. Упокійтеся з миром, Анатолію Васильовичу. Світла Вам пам'ять!", - написали колеги Анатолія.

Про час і місце прощання з Анатолієм Васильовичем Вершигорою буде повідомлено пізніше.

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