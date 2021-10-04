Колеги Анатолія Вершигори передають свої щирі співчуття рідним і близьким покійного
У столиці після тривалої боротьби з серйозною хворобою пішов з життя директор міського Центру екстреної медичної допомоги Анатолія Вершигори, йому було 70 років.
Про це повідомили на офіційній сторінці підприємства в Facebook.
Пройшовши шлях від рядового лікаря до глави організації, він знав особливості роботи центру до найдрібніших деталей. Вершигора був заслуженим лікарем України, роботі в швидкій допомозі він віддав 45 років свого життя, а на посаді директора міської швидкої пропрацював 32 роки.
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Вершигора присвятив все своє життя медицині, вірно служив людям, пропускав через своє серце чужий біль і біди. Колеги Анатолія зазначають, що той був мудрим керівником і прагнув довести роботу в центрі до чіткості годинникового механізму.
"У цю тяжку і скорботну хвилину колектив Центру висловлює щире співчуття рідним Анатолія Васильовича. Сьогодні, розділяючи ваш біль, ми серцем і думками з вами. Упокійтеся з миром, Анатолію Васильовичу. Світла Вам пам'ять!", - написали колеги Анатолія.
Про час і місце прощання з Анатолієм Васильовичем Вершигорою буде повідомлено пізніше.
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